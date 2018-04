På Koldkrigsmuseum Langelandsfort forsøger de hele tiden at forny sig, men det er ikke nødvendigvis i den digitale retning. For det får gæsterne rigelig af i det daglige, og de ønsker noget andet hos os, forklarer museumsdirektøren.

Det hele skal være så moderne og digitalt. Eller skal det? Hos Koldkrigsmuseum Langelandsfort oplever de, at gæsterne faktisk ikke altid ønsker for meget digitalisering. - Det er ikke moderne teknologi, vores gæster efterspørger, siger museumsdirektør, ph.d. og koldkrigsforsker Peer Henrik Hansen. - De synes, det er meget sjovere, hvis de kan få lov til at åbne en kasse, kigge ned i den og få lov til at pille og rode med tingene. Det er et afbræk i forhold til det daglige, fordi de er vant til masser af teknologi i undervisningen i skolen eller gymnasiet. Men der er dog sket en modernisering af formidlingen over de seneste år. - De fleste udstillinger er relativt nye, men de bliver lavet om én efter én over de kommende år. Det er en blanding af genstande, tekster, skærme og film på væggene, siger museumsdirektøren. - Det er et brud med den klassiske udstilling med papskilte på en plade. Det drejer sig om hele tiden at balancere mellem at forny sig uden at gå på kompromis med indholdet.

Faglighed er i højsædet

For museet handler det mere om at formidle viden end om at underholde. - Det kan gå for meget forlystelse i det, og det er noget, som vi hele tiden er og skal være skarpe på. At fagligheden er i højsædet, og at vi ikke glemmer, at det kan godt være, at historien er god, men den skal også være rigtig, siger Peer Henrik Hansen. - Vi må ikke slække på kravene til, hvad der er rigtigt for at gøre det spændende. Når folk går på museum, skal de have en oplevelse, men det skal være en rigtig og korrekt oplevelse. Det er den uskrevne kontrakt, der er mellem os og gæsterne, ligesom der er mellem en vært på en nyhedsudsendelse i tv og seerne. Og noget tyder på, at museet har ramt rigtigt i de valg, der er truffet.

Markedsfører i fællesskab

I hvert fald har besøgstallet været støt stigende de senere år, og både i 2016 og 2017 satte antallet af besøgende rekord. Peer Henrik Hansen mener, at en del af forklaringen ligger i interessen omkring den kolde krig. Peer Henrik Hansen har forklaret til Fyns Amts Avis, at den nuværende verdenssituation med spændinger mellem Rusland og Vesten ikke betyder, at den kolde krig er tilbage. "Men der er en masse ting, der bliver lettere at forstå, hvis du kigger på nutiden gennem den kolde krigs briller. Den kolde krig bliver et spejl", har han forklaret. Det stigende antal besøgende skyldes også, at museet har gjort mere ud af at være synlig. Langelandsfortet er nemlig kommet med i et fællesskab omkring markedsføring. - Det hører med til historien (omkring de stigende besøgstal, red.), at vi gør en indsats for at være mere synlige. Vi er med i markedsføringsfællesskabet De Fynske Attraktioner. Vi har før været med i noget lignende, men ikke i samme omfang som det her, fortæller Peer Henrik Hansen. - Det at være i det selskab sender et signal til folk, og det er klart, at når der kommer en støm af folk på for eksempel Egeskov Slot, og de bliver opmærksomme på os, fordi vi er i den samme folder, vil de måske ned og se, hvad Langelandsfortet er for noget. Samtidig gør museet meget ud af at forny sig, så de gæster, der kommer igen - og det gør de fleste - oplever en forandring.

Kommer nyt hvert år