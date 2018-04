Faaborg: 31-årige Mads Rasmussen, Faaborg, er blevet forladt af sine kolleger i den den lille grafiske virksomhed, Tiger Productions. Han fortsætter firmaet alene, fortæller han i et nyhedsbrev fra Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd.

To af de tidligere ejere, Jeppe Holm og Casper Stelzner Jensen, er tirsdag 3. april er rykket videre til Intersport i Faaborg. Det efterlader Mads Rasmussen alene ved roret i virksomheden. Han vil blive ved med at udvikle Tiger Productions, der leverer grafisk opsætning, print og film til både lokale og nationale virksomheder.

- Jeg ser lyst på fremtiden. Jeg kommer til at savne at have de andre her i hverdagen, men vi har hele tiden oplevet, at vi har bredt os ud over for meget, satset for bredt. Når de to andre og vores foreningsarbejde er solgt fra, kan jeg lettere fokusere på at udvikle kundernes udtryk, siger han til Erhvervsrådets nyhedsbrev.

Firmaet tilbyder virksomheder grafisk arbejde, tryksager og profilfilm. Det kan være arbejdstøj til virksomheden med rentegnet logo, et stort facadebanner eller foldere. Mads Rasmussen står også bag kamera eller videokamera, eller styrer dronen, hvis der skal optages billeder eller film.

- Jeg laver det samme som før. Samme priser, samme telefon, samme service. Nu er jeg bare kun én, så jeg vil være mere fleksibel, siger Mads Rasmussen i nyhedsbrevet.