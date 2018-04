ODENSE: Et eksklusivt velgørenhedsarrangement med et hav af kulinariske oplevelser kalder From School to Street-folkene spisningen fredag klokken 17.30 i Odense Seniorhus. Hver deltager betaler 90 kroner i entré, og overskuddet går ubeskåret til afghanske gadebørn, der gerne vil i skole. (RAS)