Bjarne Riis og Anne Dorthe har to gange tidligere forsøgt at sælge huset, som de ifølge udtalelser til presse kun sjældent opholder sig i.

Boligen, der ligger med udsigt over Vejle Fjord, blev opført i 2002. Boligen har siden været vist i boligmagasiner, og i 2009 blev Bjarne Riis og Anne Dorthe Tanderup gift ved et sommerbryllup i den 72.391 kvadratmeter store park, der hører til liebhaverboligen på Bellevuevej i Vinding.

Finanskrisen satte som bekendt boligsalget i stå, og man skal derfor frem til 2015, inden Riis og Tanderup igen forsøgte sig.

Her var boligen til salg i 784 dage fra august 2015 til oktober 2017. Prisen var da faldet til 17 millioner kroner, altså et nedslag på fem millioner kroner. Dengang lykkedes det heller ikke for parret at komme af med boligen, der i grundplan nærmest har form som en cirkel, hvor der i den ene ende er spisestue, opholdsstue og køkken. Ejendommen rummer også en lade.

Her tredje gang har parret slået endnu to millioner kroner af prisen, og liebhaverboligen, der præsenteres som en syvværelses villa, er nu nede på 15 millioner kroner, altså et afslag på syv millioner kroner.