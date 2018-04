Der kommer til at være mindst én spiller fra den stærkeste nordamerikanske ishockeyliga, NHL, på Danmarks hold til hjemmebane-VM i maj.

Frans Nielsen og Detroit Red Wings misser slutspillet i NHL, og derfor vil forwarden gerne hjem og spille VM for Danmark for fulde huse i sin hjemby, Herning.

Det siger han til TV2 Sport.

- Ja, jeg kommer hjem og spiller VM.

- Jeg er ved at planlægge detaljerne. Selvfølgelig skal jeg formelt have fri af Detroit Red Wings, men det regner jeg som en formalitet, da jeg ikke er skadet, siger han.

Frans Nielsen fortæller også, at han regner med, at han skal have et par ugers hvile efter NHL-grundspillet, inden han møder ind til landsholdets VM-forberedelser.

Han melder sig foreløbig klar til den sidste testkamp 1. maj, når Danmark møder USA, tre dage før VM begynder.

Den 33-årige dansker har otte gange tidligere deltaget ved VM.

Aktuelt ser han dog ud til at blive den eneste dansker i VM-truppen, da de øvrige seks faste danske NHL-spillere enten spiller for klubber, som har kvalificeret sig til slutspillet, eller som er meget tæt på.

NHL-slutspillet er dog ikke nødvendigvis lig med et VM-afbud. Ryger holdene ud i første runde af slutspillet, kan spillerne, hvis de har lyst og får lov af deres klubber, stadig nå at deltage i hele VM.