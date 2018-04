Da håndboldkvinderne fra Nykøbing Falster vandt DM-guld sidste år, vakte det stor glæde ved Guldborgsund.

Med finalesejren over København Håndbold var det en triumf i provinsens kamp mod hovedstaden.

Nu viser aktindsigter, at området da også stod grundigt bag Nykøbing Falster og gav holdet en markant fordel i gulddysten.

I mesterskabssæsonen nød klubben godt af en lille million offentlige kroner, mens københavnerne ingen kommunale penge fik til at skabe sportslig succes.

Det skriver Politiken onsdag.

- Det er en markant konkurrencefordel, siger Kenneth Cortsen, der er sportsøkonom og forsker ved University College Nordjylland.

Historien om sidste års DM-finale er bare et af flere eksempler på, at skattekroner er med til at skævvride dansk topidræt.

Politiken har gennemgået sponsoroversigter for de bedste hold i håndbold, ishockey og fodbold, og der er stor forskel på, hvor mange offentlige kroner idrætsklubberne nyder godt af.

Mens Esbjerg og Aalborg eksempelvis sender skattekroner til alle områdets bedste hold, er kassen helt lukket i København og Aarhus.

Samtidig er der stor forskel på, hvor store sponsorater kommunerne indgår, viser aktindsigter.

Det varierer fra nogle hundrede tusinde kroner til mere end en million kroner i blandt andet Skjern Håndbold og Odense Boldklub.

I alt står kommuner bag mindst 54 sponsorater af professionelle sportshold. Derudover har kommunalt ejede selskaber indgået 66 sponsorater med den lokale eliteidræt.

- Set udefra er det da dybt urimeligt, at en kommune er med til at skabe sportslig succes ved at favorisere sin lokale sportsklub, mens andre kommuner ikke gør.

- Men der er ingen lovgivning imod det, siger Per Nikolaj Bukh, professor i offentlig forvaltning ved Aalborg Universitet.