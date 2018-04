Et rutineret Bayern München-mandskab lod sig ikke slå ud af Sevillas indledende stormløb og vandt 2-1.

Bayern München er godt på vej mod sit fjerde indtog på fem år i Champions League-semifinalen.

Sydtyskerne løste efter en lidt vaklende start en svær opgave på udebane mod Sevilla og vandt med 2-1 på et sejrsmål af Thiago Alcântara i anden halvleg.

Dermed står trænerveteranen Jupp Heynckes og hans tropper med alle kort på hånden inden returopgøret.

Men Bayern-spillerne måtte mobilisere både modstandskraft og tålmodighed for at æde sig ind i et opgør, som Sevilla indledte klart bedst.

Spanierne, der havde Simon Kjær med i midterforsvaret, fik løn for deres anstrengelser, da Pablo Sarabia udnyttede en præcis diagonalaflevering fra Sergio Escudero til at bringe sit hold i spidsen efter en halv time.

Bayern var på det tidspunkt ikke rigtig kommet ind i kampen, og det blev endnu værre, da midtbanedynamoen Arturo Vidal kort efter måtte lade sig udskifte med en skade.

James Rodríguez kom på banen i stedet, og den colombianske VM-topscorer spillede en central rolle i udligningen, der faldt umiddelbart efter.

Rodriguez fandt i venstre side af straffesparksfeltet Franck Ribery, som forsøgte at sende en bold på tværs. Sevillas Jesus Navas kom i vejen og fik uforvarende bugseret bolden forbi sin egen målmand til 1-1.

Målet skabte ro hos gæsterne, der efter pausen spillede med større overskud og sikkerhed.

Bayern ventede blot på at straffe hjemmeholdet, og midt i anden halvleg kom den scoring, som havde tegnet sig i horisonten.

Ribery sendte bolden på tværs, hvor Thiago Alcântara kom flyvende og bragte favoritterne i front med et hovedstød.

Scoringen gjorde det svært for hjemmeholdet, som godt nok havde en halv halvleg til at komme tilbage, men som tilsyneladende var løbet tør for både luft og idéer.

Uden stort besvær kunne Bayern forsvare 2-1-føringen i de sidste 20 minutter, og holdet har nu et stærkt udgangspunkt før returmødet på onsdag i næste uge.