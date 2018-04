Debat: Løn er ikke kun penge - det er også anerkendelse

Læserbrev

OK18: Når vi mangler lærere med pædagoguddannelse, når vi mangler danske sygeplejerske og læger, når vi mangler betjente, er arbejdsgiverne under de pågående overenskomstforhandlinger simpelthen nødt til at tænke sig om.Man strides om lønnen. Ziegler truer med massive fyringer, hvis lønmodtagernes krav går igennem mens frk. Løhde som sædvanligt er noget uforstående overfor, hvad der foregår.

Det er muligt, man ligger under for løftet om nulvækst, det er muligt pengene er brugt til bilafgifter og skattelettelser, men overenskomstforhandlinger drejer sig om mere end korrektion af politiske fejltagelser.

Situationen er, at behandlingen af de ansatte er så ringe, at for få uddanner sig. Løn handler ikke kun om penge, men anerkendelse.

Stat, region og kommunes fornemste pligt er at sørge for at velfærdsopgaverne bliver løst. Det kræver, at man kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Ikke at nedgøre, skræmme eller bortvise ansatte eller potentielle ansøgere.

Under lægestrejken i 1982 udtalte en klog embedsmand, at den bedste forberedelse til en lønforhandling er at uddanne for stor arbejdskraft. Nu går man den modsatte vej.

Er man minister med børn i privatskole og med privat sygeforsikring, kan man selvfølgelig ønske skattelettelse og billigere konebil. Men den almindelige dansker vil hellere en god uddannelse af ungerne og en velfungerende sundhedssektor frem for en billigere bil.