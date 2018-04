Nul gift i landbruget er en fake frase

Miljø: 28. marts plæderer Uffe Elbæk og Christian Poll fra Alternativet for tredje gang på kort tid i avisen Danmark for 100 procent økologi, denne gang i et svar på min kronik 20. marts. Nul gift! lyder mantraet. Og det klares ikke ved at forbyde biler og rødvin, som jeg ironiserende foreslog som et virkeligt alternativ. Nej, men vi klarer det heller ikke uden!

Naturen er giftig. Lidl har netop tilbagekaldt økologisk rugmel med ochratoxin, altså mulig kræftfremkaldende gift. Melet havde været sundt og godt, hvis rugmarken var blevet sprøjtet mod svampeangreb. Måske var der nul gift i Danmark, da isen smeltede for 12.000 år siden og fik verdenshavet til i de kommende årtusinder at stige 90 meter og formede landet nogenlunde, som vi kender det. Men så kom der mennesker, som brændte skov af for at få gødning til jorden, og de begyndte at grille og røge kød og fisk.

Når jeg siger planteværn, råber Elbæk og Poll gift. Fint nok. Men så er køkkensalt, kaffe, tobak, rødvin, medicin, vaskepulver, benzin og grillkul også gift. Alt det nævnte, og meget mere, findes i grundvand. Rotteforsøg viser, at kaffe er 17 gange så giftigt som Roundup.

Elbæk og Poll har næppe hørt om den seneste miljøskandale er, så ny er den. Det står fast, at alle Danmarks grøfter langs asfaltvej er forurenede. Bilkørsel på asfalt laver slibeskader, hvorefter tjære, olie og gummi med regnen føres til grøfterne og dels fortsætter til bække, åer, søer og havet, dels lagres i grøfterne. Skidtet kan selvantænde ved 340 grader! For fremtiden skal rigtig megen opgravning køres i deponi. Det bliver dyrt. Jeg har det på tryk fra en kommunal miljøchef. Sagen har luret i årtier - uden at nogen ansvarlig politiker har handlet.

Rolig nu, siger de to alternativister i svaret til mig, dog uden at kende til det netop nævnte: Transportsektoren skal reguleres på samme måde, som landbruget skal være pesticidfrit. Det håber jeg godt nok ikke, for så bliver al bilkørsel forbudt, og alle asfaltveje skal brækkes op og køres på Kommunekemi. Her er fakta:

Pesticidrestgrænsen er ét gram pr. 10 millioner liter vand svarende til en tusindedel af risikogrænsen. Drikker man to liter vand om dagen, tager det 14.000 år at drikke 10 millioner liter. Tages det i betragtning, hvor pesticidfrit vandet reelt er, skal der nok drikkes to liter om dagen i en halv million år for at konsumere ét gram "gift". Kravet om 100 pct. økologi svarer mangefold til at forbyde bilkørsel på asfaltvej. Brug dog kræfterne på Lidls økologiske mel.

Elbæks og Polls artikel er gennemsyret af fejl og fordomme. Af pladshensyn må jeg nøjes med at skyde én bovlam krikke: Landbruget modtager ikke 10 EU-milliarder kroner i årlig statsstøtte for "overhovedet at kunne køre rundt". De første fire milliarder er penge til natur- og landdistriktsprogrammer. Det reelle tal var i 2016 6,1 milliard, og herfra kan trækkes 1,8 milliarder kroner, som landbruget sendte retur i form af jordskatter og forskellige afgifter. Tilbage er 4,3 milliarder kroner. Heraf får Aage V. Jensens Fond 1,8 millioner kroner alene til 929 hektar på den tidligere gård Filsø, som nu er sat under vand. Jeg troede, det var løgn, men Landbrugsstyrelsen har bekræftet det. Også lappedykkere får hektartilskud - også mange andre steder end ved Filsø.

Det økologiske landbrug stortrives, skriver Elbæk og Poll. Jeg har nu set, at Knuthenlund er gået på måsen, at DNs gods på Langeland humper og Gram Gods er i krise. Store arealer tages ud af økodrift efter blot fem år, fordi de er ved at gro til i skidt. De økobrug, der kører godt - og heldigvis er der mange af dem - nyder godt af at markant større tilskud end det, kollegerne får. Markedet er skævvredet.

Alternativets landbrugspolitik er baseret på udnyttelse af den uvidenhed, som folk flest har. Sandheden er, at dansk landbrug løbende laver grøn omstilling ved at tage ny viden og ny teknologi i brug. Det konventionelle - jeg vil sige det fakta-optimerende - bæredygtige landbrug er fuldt på højde med det økologiske og i den globale førertrøje, både når det gælder dyrevelfærd og miljø.