Nogle politikere har travlt med at profilere sig på andres bekostning

Replik: Politikere har brug for at profilere sig. Vise handlekraft. For om halvandet år er det valg igen. Og så skal de jo gerne genvælges. Det er deres karriere. Deres levebrød. Deres lukrative pension, det gælder.

Det skal man altid have in mente, når visse politikere udtaler sig. Også når de skriver klummer i Avisen Danmark. Som konservative Søren Pape Poulsen, der tillige er finansminister, gjorde mandag.

Derfor tordner han mod parallelsamfund, fordobler straffe og stigmatiserer ghettoer som arnesteder for kriminelle.

Men ifølge forskere på området er der ikke noget bevis for, at der findes parallelsamfund. At vurdere folk på deres indtægt og uddannelsesniveau er ikke nok.

Og der er ikke belæg for at ikke-vestlige indvandrere i såkaldte ghettoer ikke vil deltage i det danske samfund. Faktisk beviser Integrationsministeriets egen undersøgelse fra august 2017, at denne gruppe på mange parametre er mere tolerante end andre danskere.

Hvis der er kriminelle, skal de naturligvis retsforfølges. Der er jo kriminelle alle vegne. Men her har vi jo allerede et udmærket politi og retsvæsen.

Så i stedet for at opruste mod et problem, politikerne selv har opfundet, og skyde med spredehagl mod hele folkegrupper, skulle man i stedet give politi og sociale myndigheder flere ressourcer, så de kan løse deres opgave.

Pape og lignende politikere risikerer nemlig at skabe det spøgelse, de foregiver at bekæmpe. Ved hele tiden at italesætte et "dem og os", lukker de sig selv inde i et parallelsamfund, mens resten af Danmark - med de undtagelser, der altid har været her - lever sammen i fred og fordragelighed.