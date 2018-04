Shopping Svendborg foreslår, at kommunen opkræver en årlig afgift fra alle liberale erhverv i bymidten. Pengene skal sikre, at alle fremover kommer til at bidrage til julebelysningen.

Shopping Svendborgs afgående formand Mogens Balle Jørgensen foreslog en kommunal afgift på maksimalt 2000 kroner årligt for hver af de cirka 500 cvr-numre, der er i bymidten. Pengene skal så gå til at betale for en julepyntet by, der indenfor de kommende år måske kan gå hen og blive blive kåret som landets smukkeste.

Det skete på generalforsamlingen på Hotel Svendborg, hvor også byens borgmester Bo Hansen (S) var til stede. Og det sker efter en årelang forgæves kamp for at få alle midtbyens handlende til at løfte i flok, når der skulle betales for gadernes juleudsmykning.

- Vi har søgt nogle fonde til at hjælpe os med julepynten, men oplevede, at de først var positive, men så trak sig, da de hørte, at ikke alle handelsdrivende selv bidrager. Derfor foreslår vi nu, at vi gør det obligatorisk for alle at betale. Om det er en stor butik eller en advokat på første sal - alle skal være med. Men selvfølgelig skal det gradueres. Alle skal ikke betale lige meget, sagde Mogens Balle Jørgensen.

- Betales der i gennemsnit 1000 kroner pr cvr-nummer, får vi en halv million at gøre godt med, sagde han.

Den ide godkendte generalforsamlingen med 12 ja-stemmer og tre blanke. Borgmesteren skal nu se, om også hans kolleger i byrådet vil være med.

Mogens Balle gav i sin beretning udtryk for, at selvom de handlende tabte kampen om parkering på byens nye torv, så er han alligevel positiv overfor det nye byråd.

- Det vigtigste er, at de lytter til os, og det har de rent faktisk gjort. Også selvom de ikke var enige. Men nu skal vi så se fremad og i fællesskab skabe det bedste og mest attraktive torv i Danmark. Vi skal følge arbejdsgruppen tæt og sikre, at alle gode forslag kommer dem i hænde, sagde han, inden han rettede skytset mod egne rækker.

- Der er stadig butikker, der drejer nøglen. Nethandlen gør det vanskeligt at drive detailhandel. Derfor er det vigtigt, at butikkerne yder en god service, sagde han og nævnte som eksempel, at tilgodebeviser ikke er god service.

- Det nytter ikke at udlevere tilgodebeviser, når kunderne vil bytte en vare. De skal kunne få deres penge tilbage, ligesom de kan, når de handler på nettet. Jeg tog en tur rundt i butikkerne for at høre, hvad de kunne tilbyde. Og der var rigtig mange, der ikke ville give pengene tilbage.

- Min pointe er, at vi ikke skal fremskynde nethandlen ved at gøre det mere bøvlet at handle i butikkerne.

I stedet for Mogens Balle Jørgensen blev Martin Larsen, Radio Diablo, valgt ind i bestyrelsen, der i øvrigt fik genvalg. Hvem der bliver den nye formand, er ikke afklaret ved redaktionens slutning.