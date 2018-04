Håndbold. Fynsserien, kvinder. Faaborg ØH-Gudme 2 29-20 (14-8). Efter et par sæsoner i Fyns bedste håndboldrække, så er Faaborg ØH klar til at prøve nye udfordringer i 3.division. Det blev en realitet, da rækkens bundhold Gudme blev besejret med hele ni mål. Starten af sidste turneringshalvdel var ellers tæt på at give panderynker i den sydfynske lejr. Med diverse afbud fra flere stamspillere, så røg træner Maiken Hansens spillere ind i et par ret store nederlag. Men da slutfasen nærmede sig, kom der igen stabilitet over spillet.