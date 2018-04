Danmarks store trubadur modtog tirsdag en af årets tre Hans Christian Andersen-priser, men han måtte dele opmærksomheden med andre - og særligt et andet musikalsk vidunderbarn, som løb med publikums gunst.

"Tillykke far". Ikke tidligere er en prismodtager ved den årlige uddeling af Hans Christian Andersen Prisen blevet hyldet af sin datter fra scenen, som det skete for trubaduren Sebastian, da han sent tirsdag eftermiddag blev prismodtager nummer 65. Den 68-årige musiker med det borgerlige navn Knud Christensen var netop blevet hyldet af kreativ direktør og HCA-aktivist, Christian Have, som mente, at han med sin "folkelighed, enkelthed og tilgængelighed" havde plantet ham i samme kurv som digteren selv, da Sebastians 38-årige datter, Sara Grabow, blev kaldt på scenen som næste musikalske indslag. H.C. Andersen Prisen Prisen er en statuette af kobber, formet som en bog - H.C. Andersens "Mit Livs Eventyr", hvorpå der er gengivet et vers af ,,I Danmark er jeg født".



Statuetten er lavet af den odenseanske kunstner Jens Galschiøt.



H.C. Andersens priskomité består af formand Susanne Wiese Kristensen, professor på Københavns Universitet Christian Benne, forstander Karsten Eskildsen, projektleder Thomas de Mik, advokat Jan Moosmand og godsejer Jacob Rosenkrantz.



Kilde: Prisen er en statuette af kobber, formet som en bog - H.C. Andersens "Mit Livs Eventyr", hvorpå der er gengivet et vers af ,,I Danmark er jeg født".Statuetten er lavet af den odenseanske kunstner Jens Galschiøt.H.C. Andersens priskomité består af formand Susanne Wiese Kristensen, professor på Københavns Universitet Christian Benne, forstander Karsten Eskildsen, projektleder Thomas de Mik, advokat Jan Moosmand og godsejer Jacob Rosenkrantz.Kilde: www.hans-christian-andersen-priskomite.dk - Det er ikke første gang, jeg optræder med dine sange. Da jeg var 12 år, havde forestillingen "Ronja Røverdatter" premiere med netop en 12-årig pige i hovedrollen, og det satte jeg næsen op efter skulle være mig, men du sagde - på en pæn måde - at tiden ikke var moden. Det var den til gengæld, da din forestilling "Nattergalen" nogle år senere blev sat op, da var jeg 18 år, men da var det på den anden side heller ikke dig, der bestemte, hvem som skulle have rollerne, sagde hun. “ Man kan måske sige, at det var min idé, at hun skulle optræde. Musikeren, komponisten og sangeren Sebastian - alias Knud Christensen - om datteren Sara Grabows optræden på Odense Teater i forbindelse med hans modtagelse af Hans Christian Andersen Prisen Måske var det derfor, det ikke var overraskende for Sebastian, at hans datter på netop den dag, hvor han fik prisen for sine mange livtag med H.C. Andersens tekster, skulle få sin debut på Store Scene på Odense Teater. - Man kan måske sige, at det var min idé, at hun skulle optræde, havde han fortalt undertegnede fra sin stol på første række, inden showet i det hele taget satte i gang.

Forsinket minister

Det var med lidt forsinkelse, den 23. udgave af den traditionelle prisuddeling på Odense Teater begyndte. Kulturminister Mette Bock (LA) kom for sent til den røde løber, fordi hun sad fast i trafikken - "dejligt, at der ikke er nogle gravkøer i jeres smukke gamle teatersal som i resten af byen" - men hun fik uddelt den første pris til den schweiziske professor Klaus Müller-Wille, som kaldte sig selv en "professionel H.C. Andersen-nørd". Dermed var halvanden times underholdning og prisuddeling skudt i gang i et tempo, der var en 23-årig værdig: Med dans og sang og humor, som da stand-upperen Omar Marzouk fabulerede over, at eventyrbøger sammen med religiøse skrifter har det med at blive oversat og spredt til alle egne af verden. - Måske derfor elsker jeg eventyrerne så højt, for ingen er endnu blevet radikaliseret af "Den lille pige med svovlstikkerne", sagde han.

Et nyt vidunderbarn