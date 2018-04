Fyns Politi fik tirsdag eftermiddag et usædvanligt opkald, da en beboer på Vesterhavnen i Nyborg ringede og fortalte, at der lå en håndgranat gemt i en gammel støvle i et kælderrum.

Politiet fik også tilsendt et billede af granaten, der er et levn fra Anden Verdenskrig, og ud fra fotoet vurderede ammunitionsrydningstjenesten EOD, at der stadig kunne være eksplosivstoffer i den. Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Lars Fredensborg.

Derfor kørte EOD, der er en forkortelse for Explosive Ordnance Disposal, for en sikkerheds skyld fra Skive til Nyborg og fjernede granaten.