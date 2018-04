Tirsdag havde den nye administrerende direktør i Odense Sport & Event, Enrico Augustinus sin første arbejdsdag i koncernen. Med tiden håber han blandt andet at skabe bedre forudsætninger for OB's sportsdirektør Jesper Hansen.

Om Enrico Augustinus 42 år, født i Odense.Bor i Middelfart med sin hustru Melanie og to børn på otte og 12 år. Har arbejdet 20 år i koncernen United Shipping & Trading Company - heraf de seneste 14 år i Outforce og siden 2016 som direktør for IT Holding.

- Man skal lige vænne sig til at komme fra en virksomhed, hvor man skal opsøge medierne, hvis man har noget på hjerte, til en virksomhed, hvor medierne opsøger én. Jeg var forberedt på det, men der har været gang i den - på alle leder og kanter. Men det er også sådan, jeg foretrækker at starte; at blive smidt for løverne og komme i gang.

Du udtaler i pressemeddelelsen, at du ser et kæmpe potentiale i Odense Sport & Event. Kan du uddybe det og hvilken vej, du vil drive virksomheden?

- Vi skal prøve at udnytte de synergier, der ligger mellem virksomhederne inden for paraplyen. Og så skal vi have afstemt med vores ejer, om vi skal have tilført noget nyt til organisationen for at styrke den. Allerførst skal vi have lavet en strategi og en forretningsplan for hver af enhederne i koncernen.

- Jeg tror ikke, at jeg som en anden troldmand kan få fodboldforretningen i sig selv til at blive en økonomisk god forretning. Men jeg tror, at vi har mulighed for at udvikle mange af vores andre forretningsben, så vi får skabt et bedre fundament for fodbolden.

Er synergierne udelukkende økonomiske, eller ser du muligheder for samarbejde mellem de eksisterende forretningsområder?

- Det går begge veje. Mange af virksomhederne har samarbejdspartnere, der går på tværs. Nogle af leverandørerne, der er i huset, er kunder et andet sted i butikken og sponsorer et tredje sted.

- Nu har man været inde i en periode med en negativ spiral, og i det øjeblik, at det går bedre sportsligt, vil det have en afsmittende effekt på økonomien i form af flere tilskuere på stadion og flere sponsorer. Det kommer ikke af sig selv, og selv om jeg er stribet fan, må jeg erkende, at en del af charmen ved fodbold er, at man ikke kan forudsige resultatet af den næste kamp.

- Men vi kan definere, hvor vi er på vej hen, og det vil give en tryghed hos medarbejdere, sponsorer og samarbejdspartnere og ejerskabet. Og det kan være med til at give et bedre grundlag og kanalisere lidt flere midler over til Jesper Hansen (sportsdirektør i OB, red.)