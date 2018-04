Indsigt

En gruppe af lokale folk arbejder på, at Assens by skal have et lokalråd. En af dem er Inge Dahl. Her forklarer hun, hvorfor der er brug for et lokalråd i byen på trods af, der allerede er foreningen Assens Købstad.

- Hvorfor en nyt lokalråd i Assens?

- Der var et møde allerede 15. september 2015 omkring etableringen af lokalråd. Jeg deltog sammen med John Pedersen (der også er en af initiativtagerne til lokalrådet i Assens, red.). Allerede dengang var vi nogle stykker, og der var nogle, der sagde: 'Kunne I ikke starte det'? Men der var ingen af os, der havde tid, og så er der gået så lang tid.

Nyt lokalråd i Assens Initiativgruppen bag planerne om et nyt lokalråd i Assens inviterer til åbent dialogmøde om sagen mandag 16. april kl. 19-21 på Tobaksgaarden i Assens.



Initiativgruppen består p.t. af Inge Dahl, John Pedersen, Lars Søgaard og Mikael Jensen.



For yderligere info: Telefon 20271760 eller



Der er lokalråd disse steder i Assens Kommune: Andebølle, Brylle, Ebberup, Frøbjerg-Ørsted, Glamsbjerg (dispensation til foreningen for omdannelse til lokalråd t.o.m. 2018), Helnæs, Haarby, Rørup, Tommerup, Verninge, Vissenbjerg, Aarup og Jordløse

- Hvad så nu?

- Vi fik en henvendelse, og jeg siger til John, at nu må han ikke sige nej, hvis han blev spurgt. Og der var et par andre, der også var engageret i at gøre det. Det var Lars Søgaard (tidligere i Assens Byråd for Socialdemokratiet, red.) og Mikael Jensen. Alle de andre bysamfund har jo lokalråd. Det, jeg synes er dilemmaet, er, at der er startet den herlige forening, der hedder Assens Købstad. Den går på mange måder ind og gør det (et lokalråd skal, red.). Bortset fra den ikke er voldsomt bredt funderet. Der skal man jo være medlem og skal godkendes. I lokalrådet er det meningen, at det er alle, der kan komme. Alle er inviteret uden entré kan man sige.

- Hvad skal I arbejde med?

- Udviklingen af byen og havnen tænker jeg, det er det allerførste. Det projekt, byrådet har sat i søen nu (om at udvikle havnen, red.), kræver, at der er et lokalråd i Assens, der går ind og engagerer sig i, hvordan byen skal udvikle sig. Og bliver en seriøs sparringspartner på det.

- Assens Købstand vil også gerne påvirke, hvordan f.eks. havnen skal være. Overlapper I ikke hinanden?

- Det er jo et samarbejde. Vi har taget initiativ til at sige: Lad os spørge borgerne i Assens - hvad synes I?

- Hvornår kommer det i stand?

- Der er møde om det 16. april (på Tobaksgaarden, red.). Udfra det beslutter vi, om vi skal lave en stiftende generalforsamling. Og det gør vi så inden sommer. Grunden til det er vigtigt, det er inden sommer, det er, fordi hele processen omkring udviklingen af byen og havnen kører jo hen på den anden side af sommerferien. Det kan være, folk siger: 'Ved I hvad, det gider vi slet ikke. De af os, der har lyst til det, melder os ind i Assens Købstad', og så kører det på den måde. Så bliver det bare en anden måde at gøre det på. Samarbejde er vigtigt. Man får et tilskud på 15.000 kr. om året fra kommunen til at drive et lokalråd.

- Hvor vil I placere Jer i forhold til Assens Købstad og handelsstandsforeningen?

- Nogle lokalråd har det sådan, og det skal vi også drøfte 16. april, om der i lokalrådet kunne være plads til handelsstandsforeningen. Det kunne være, der var plads til Assens Købstad, det kunne være, der var plads til andre, der meldte sig på banen. Der er mange måder at gøre det på. Jeg har kigget på hjemmesiderne for lokalrådene. En af dem, jeg synes er god og dynamisk, er den i Ebberup, fordi jeg synes, de har taget den position, hvor de vil flytte noget godt til noget bedre. I bund og grund kan jeg godt lide, at det ikke er så bureaukratisk. Har vi tillid til, vi kan arbejde sammen om at flytte en by, så lad os gøre det med gode kræfter.