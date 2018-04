Superligaklubben AC Horsens har fundet afløseren for målmand Jesse Joronen, der skifter til FC København til sommer.

Klubben har skrevet kontrakt med den kroatiske keeper Matej Delac, der siden 2010 har været på kontrakt hos Chelsea.

25-årige Delac har spillet på flere kroatiske ungdomslandshold. Han skifter til Horsens på en fri transfer og har underskrevet en aftale, der gælder til 2020.

Horsens har blandt andet set ham an, da han tidligere på året var på et træningsophold i klubben, hvor han også spillede en kamp på reserveholdet.

- Matej gjorde et super godt indtryk, da han var her, og der er ingen tvivl om, at han er en utrolig dygtig målmand med en god tilstedeværelse, siger Horsens' målmandstræner Peder Hansen til klubbens hjemmeside.

- Når man ser på hans målmandsmæssige kvaliteter, så er han blandt andet en god shot stopper og stærk i feltet, og hvis man ser på hans menneskelige kvaliteter, så passer han som person perfekt ind i vores klub, lyder det.

Matej Delac har aldrig opnået en førsteholdskamp for Chelsea, men har høstet kamptræning gennem et væld af lejeophold i forskellige klubber, senest hos Mouscron i Belgien.

- Jeg har haft nogle gode snakke med Peder Hansen og Bo Henriksen, og jeg ser frem til at arbejde sammen med dem.

- Det her er en rigtig god mulighed for mig, og jeg glæder mig til at få spilletid og vise mig frem, siger Matej Delac.