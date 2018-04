byggeprojekter

Flere bygherrer ønsker at opføre rækkehuse i Erritsø, men politikere ønsker overblik over, hvor stort behovet overhovedet er, før der siges ja til mere.

Erritsø: To projekter med tæt og lav bebyggelse i Erritsø er indtil videre blevet sendt til hjørne af politikerne i by- og planudvalget i Fredericia Kommune.

Der er tale om opførelse af i alt 24 rækkehuse på to matrikler ved henholdsvis Krogsagervej og Korskildevej. I begge sager har forvaltningen foreslået politikerne, at der sættes gang i lokalplaner, så projekterne kan realiseres.

“ Vi ønsker en vurdering af, hvordan behovet er for byggeri af den her slags i Erritsø, før vi går videre med sagen. Formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts (S)

- Men vi har valgt at udsætte begge sager, for vi ønsker at få et overblik over, hvor stort behovet i dag er for den type byggeri i Erritsø, siger formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts (S).

Forslaget om yderligere byggeri af tæt og lav bebyggelse i kernen af Erritsø kommer samtidig med, at der er byggeprojekter, som ligger stille hen. Det gælder planen for et tæt-lavt byggeri på Erritsø Bygade bag den gamle rytterskole. Det projekt er sendt til tælling af en klage fra flere naboer til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Begge de nye planer kræver et tillæg til kommuneplanen, som netop er opdateret i 2017, og det undrer Allan Povlsen, som står bag klagen til nævnet i projektet bag rytterskolen.

- Det er for mig den væsentligste problemstilling, at embedsmændene indstiller, at der laves lokalplaner i modstrid med gældende kommuneplan. Planen blev opdateret i 2017 og er altså ret ny. Betyder det, at man ikke kan regne med kommuneplanen, spørger Allan Povlsen.