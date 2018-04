Kim Wall-sagen

På dag otte fik Peter Madsen ros fra Teknologisk Institut for sine syv sider lange beregninger, der skulle bevise, at han ikke er skyldig i at mishandle Kim Wall for derefter at slå hende ihjel. Men så var der også lige den lille detalje, som han havde glemt at regne med...

Dag 8: Fra klokken kvart i to til kvart over to havde Peter Madsen en god halv time. Det var så lang tid, det tog for anklageren at oplæse Peter Madsens syv sider lange forklaring om, hvordan Kim Wall døde i hans ubåd. Forklaringen havde han bikset sammen i arresten, og den bestod af lange, snørklede beregninger med flittig brug af formler, der skulle gøre det sandsynligt, at Kim Wall døde ved at blive forgiftet af kultvetilte, CO2, fra ubådens dieselmotorer. Og at Peter Madsen ikke kunne redde hende, fordi et undertryk i ubåden gjorde det umuligt for ham at åbne lugen, mens han gik rundt oven på ubåden og indåndede frisk havluft.

Peter Madsen sad med sine markante, mørke briller og kiggede intenst på anklageren i hele den halve time. Han lignede en censor, der konstant havde antennerne ude for at finde fejl hos sin eksaminand, mens en seniorspecialist fra Teknologisk Institut med 22 års erfaring i forbrændingsmotorer sad og fulgte med i vidneskranken.

Og efter den halve time blev det faktisk endnu bedre for Peter Madsen i et kort øjeblik. Anklageren lagde ud med at spørge seniorspecialisten, om Peter Madsens beregninger hang sammen. Det gjorde de.

- Overordnet set er beregningerne korrekt udførte. De er plausible, sagde han.

Nu var det Peter Madsen, der var eksaminanden, og det var ikke bare ros fra censor. Det var balsam til sjælen.