Fredericia: Flagstangen på Fredericia Vold ved Prinsens Port flagede i mandags med et forkert flag.

Normalt flages der med splitflag - altså et Dannebrog med to spidser. Den type flag er forbeholdt flåden, hæren, flyvevåbnet og statsinstitutioner. Volden og flagstangen ved porten har dog særstatus, og der flages derfor med det specielle flag.

Men i mandags var det et almindeligt stutflag, der vajede fra flagstangen over den gule port. Et stutflag er betegnelsen for et almindeligt, rektangulært flag.

Fejlen blev opdaget af Ester Søe Nielsen, der forevigede stutflaget med sin mobiltelefon.