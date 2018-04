Når Odense HC onsdag aften tager til Ikast for at møde FC Midtjylland, kan en sejr bringe holdet tæt på semifinalen. Skal det lykkes, skal Odense HC lægge effektivitet i angrebet til et forsvar, som allerede står stærkt, mener stregspiller Kathrine Heindahl, der advarer mod hjemmeholdets målmand Sabine Englert.

Håndbold: Odense HC kom med sejren over Viborg HK søndag tilbage på slutspilspulje 2's førsteplads. Onsdag drager holdet til Ikast for at møde FC Midtjylland, og fynboerne vil med en sejr kunne spille sig tæt på en plads i semifinalen. Men onsdagens modstander har tidligere på sæsonen haft taget på Odense HC, hvor midtjyderne vandt begge opgør i grundspillet med 24-17. Efter en uafgjort i Silkeborg var Odense HC mere overbevisende på hjemmebanen mod Viborg, og sejren på 25-20 kom først og fremmest i hus på baggrund af et stærkt forsvar ledt an af en stærk Kathrine Heindahl. Og stregspilleren mener, at holdet er tæt på at være, hvor det skal. - Jeg synes helt sikkert den sidste kamp viser, at vi er kommet langt, selv om vi stadig kan lægge flere lag på. Vi skal arbejde med de perioder, hvor vi falder ud, for de har tidligere varet for længe. Men overordnet set begynder flere ting at falde i hak, og vi har bedre timing, og vores kontra ser stærk ud. Vi føler os mere og mere rustet til opgaverne som kommer nu, hvor det spidser til, siger hun.

Mere sikkerhed i offensiven

Skal der lægges til spillet i angrebet, så begynder det med de orangeklædte dørmænd i Odense-forsvaret, som sammen Nykøbing Falster i den modsatte gruppe har været bedst til at holde bolden ude af målet over slutspillets to første kampe. Og Kathrine Heindahl mener, at det ser lovende ud. - Det er klart, at det er en vigtig base. Jeg synes også, målmændene tager godt fra og er gode til at aflevere den hurtigt frem til de hurtige folk. Og jeg tror, det er der, vi skal afgøre kampene, siger hun. Hurtige folk er også noget af det, som har gjort mest ondt på Odense HC selv. Silkeborg-Voel havde i slutspillets første opgør stort held med at løbe fra fynboerne, før forsvaret var på plads, lige som Viborgs hurtige playmaker Line Uno lignede eneste trussel mod Odense HC i mandagens kamp. Og skal der dæmmes op for kontramål, så er det altså bare sådan, at det bedste forsvar er et angreb. - Det hænger godt sammen med de perioder, hvor vi ikke spiller disciplineret nok og ikke er skarpe nok i afslutningerne. Sofie Bæk i Silkeborg og Line Uno i Viborg er gode til det, og det er klart, at det er et af de farligste våben, modstanderne har mod os. Men når vi står tilbage, er det svært at score imod os, og derfor skal vi være bedre til at angribe modstanderne der, hvor de er svagest og gøre hinanden gode, når vi har bolden, siger Kathrine Heindahl.

Kan tage stort skridt