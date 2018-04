En ny beskæftigelses- og integrationsambassadør på Langeland skal hjælpe flere flygtninge i beskæftigelse. Og her skal indsatsen styrkes for hele familien - også børnene, lyder det fra udvalget.

Langeland: Langeland Kommune håber på at få del i en ny pulje, så der kan ansættes en integrations- og beskæftigelsesambassadør i kommunen. En sådan ambassadør skal hjælpe med at få flere flygtninge - og især kvinder - i beskæftigelse, og tirsdag var sidste frist for at søge. Beslutningen om at lægge billet ind på puljemidlerne, blev Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalgets udvalget enige om allerede før påskedagene.

Puljen til ansættelse af beskæftigelses- og integrationsambassadør Udlændinge- og Integrationsministeriet har afsat midler til en pulje, som alle landets kommuner kan søge om at få del i. Her søger Langeland også.Fristen for ansøgninger var 3. april 2018, og Langeland Kommune besluttede før påske at sende en ansøgning afsted, da beskæftigelses-, uddannelses- og integrationsudvalget holdt møde.



Der er afsat 61,25 millioner kroner, som kan støtte 35 kommuner i tre et halvt år til at ansætte en beskæftigelses- og integrationsambassadør. Alle kommuner kommuner kan søge.



Ambassadørens opgave er blandt andet at få flere flygtninge i arbejde.



Kilde: Udlændinge- og integrationsministeriet

- Det gør vi for at forbedre integrationsindsatsen og hæve andelen af flygtninge i beskæftigelse, siger René Larsen, der er formand for udvalget.

I ansøgningen skriver kommunen som mål, at 55 procent af kommunens flygtninge mellem 18 og 65 år er enten i beskæftigelse eller i gang med en SU-berettiget uddannelse senest ved udgangen af år 2021. I dag er 21,4 procent af Langeland Kommunes flygtninge i beskæftigelse, og målet om mere end en fordobling er højt, erkender René Larsen.

- Overliggeren er sat højt, og det skal den også være. Men jeg mener ikke, det er ikke urealistisk at nå målet, siger han.