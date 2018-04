Broken News

Ny metode kan sikre studenterhuen helt uden lærere eller censorer i tilfælde af konflikt. Helt vildt smart, siger kommende student.

Flere gymnasier er udset til at blive ramt af en eventuel storkonflikt lige op til eksamenstiden. Men de kommende danske studenter kan tage den helt med ro. De skal nok blive studenter. Takket være et forsøg med selveksaminering. - Vi har arbejdet med konceptet et par år, men med udsigt til en konflikt på gymnasieområdet gav Undervisningsministeriet for flere måneder siden grønt lys for, at vi kan lave en full scale-test af selveksaminering under årets studentereksamen, hvis der alligevel ikke er hverken lærere, censorer eller eksamensvagter, forklarer Anne Lethlest fra Center for Automativ Læring, der har udviklet systemet.

Som en teoriprøve

Selveksaminering foretages via en app på smartphone eller bærbar og fungerer i princippet på samme måde som den digitale teoriprøve, som mange kender fra moderne køreskoler. - Den digitale teoriprøve rummer jo i forvejen et udmærket og funktionelt system, hvor eksaminanden testes i viden inden for undergrupper af et særligt vidensområde. Og om det område hedder særlig opmærksomhed ved nedsat vejgreb eller korrekt billabial udtale af spanske konsonanter er sådan set underordnet. Det er bare et spørgsmål om at skifte tekst og billeder ud, forklarer køreprøvesagkyndige Karsten Snave, der har været mobilfunktionskonsulent på udviklingen af selveksaminering.

Helt vildt smart

Selveksaminering har allerede været testet i al hemmelighed ved terminsprøverne på Sct. Knuds Gymnasium, Odense Katedralskole og HF og VUC Fyn, der er udtaget som konfliktområde. Og erfaringerne er positive. - Det er helt vildt smart. Jeg trak godt nok et emne, jeg aldrig havde hørt om, men så blev jeg bare ved med at trække, indtil der dukkede noget op, jeg vidste noget om, og så fik jeg et 12-tal, siger Najamarie Læssøe fra 3.k på Sct. Knuds Gymnasium.

Karakter kan ganges