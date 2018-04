OK18. Håb om rimelig aftale

I Syddanmark er knap 1400 af Danske Fysioterapeuters medlemmer ansat i den offentlige sektor: I kommunerne, på sygehuse, med undervisning og meget mere. De løn- og ansættelsesvilkår, som de skal arbejde under i de kommende år, skulle have været fastlagt af en aftale indgået mellem de faglige organisationer og stat, region og kommuner. Man er imidlertid ikke nået til enighed, og derfor forhandles der i disse dage videre i den såkaldte forligsinstitution.

Overenskomsterne skal sikre rimelige løn- og ansættelsesforhold for de offentligt ansatte. Vi ønsker en lønudvikling, der matcher den private, og vi ønsker rum til kvalitet og faglighed i det daglige arbejde.

De seneste års effektiviseringskrav har lagt et pres på de offentligt ansattes arbejdsforhold. Særligt i sundhedssektoren har der været stort fokus på produktivitet og produktionsmål og i mindre grad på kvalitet og faglighed.

Ingen har interesse i en stor konflikt med lockout på både staten, regionerne og kommunernes område. Det vil ramme medarbejderne, men også patienter, pårørende og snart sagt hele Danmark.

Derfor vil en lockout højst sandsynligt hurtigt blive fulgt op af et regeringsindgreb. Muligheden for at nå en forhandlet løsning er dog stadig til stede. Mit håb er, at den mulighed vil blive grebet, og at en aftale vil kunne sikre attraktive arbejdsforhold for alle offentligt ansatte til gavn for hele Danmark. De offentligt ansatte står skulder ved skulder, indtil der er opnået en rimelig aftale.