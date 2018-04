Der bliver gået til stålet, når ansatte fra Dreier & Co. i Nyborg mødes til en motionstime torsdag eftermiddag. Det otte uger lange forløb skal samtidig give Dansk Firmaidrætsforbund ny viden om, hvor meget - eller hvor lidt - der skal til for at sætte nye aktiviteter i gang på arbejdspladsen.

- Vi arbejder hele tiden på, hvordan vi kan blive bedre til at lave tilbud til mændene, herunder hvilke rammer der fungerer bedst. Derfor har vi tilbudt en række virksomheder et forløb, hvor vi kunne prøve forskellige ting af, mens de har fået gratis motion, siger han og tilføjer, at projektet blandt andet skal give ny viden om, hvor meget - eller hvor lidt - der skal til for at sætte gang i nye aktiviteter på arbejdspladsen.

Det er Dansk Firmaidrætsforbund, der har henvendt sig til Dreier & Co. med tilbuddet om at arrangere otte træningstimer fordelt på lige så mange uger. Indholdet varierer fra gang til gang, men overskriften for det hele er fællesskab, fortæller konsulent og instruktør Kasper Kristensen.

Den 5. juni - på fars dag - er der arrangeret "Rigtige Mænd"-løb i 31 danske byer, heriblandt Nyborg. Der er tale om et stjerneløb, hvor man stiller op i tremands hold. To skal cykle og en skal løbe den 10 kilometer lange rute, men man må gerne bytte undervejs.På ruten er der indlagt en række holdopgaver, som stiller krav til deltagernes samarbejdsevne. Kludder i kommunikationen og for høj puls hjælper i hvert fald ikke, når man skal gennemføre opgaverne, der har fået kuriøse navne så som hundeproppen, bobslæden og bazooka.Til gengæld kan alle være med uanset fysisk tilstand, oplyser Dansk Firmaidrætsforbund, der er løbsansvarlig. På www.sportstiming.dk/rigtigemaend kan du tilmelde dig arrangementet, der foregår fra klokken 19 til klokken 21.30.

Normalt er de spredt ud over byggepladser rundt om på Østfyn. Men én gang om ugen samles op mod 20 ansatte fra murer-, tømrer- og entreprenørvirksomheden til fælles motion i Idrætscenter Nyborg. Denne torsdag eftermiddag står der blandt andet stikbold på programmet, og deltagerne giver sig fuldt ud, når de skal forsøge at ramme en modstander med den store skumbold. Eller springe for livet.

Inde på banen er skumbolden blevet skiftet ud med hockeystænger, en lille plastkugle og to mål. Deltagerne får besked på at finde sammen to og to. Scorer ens nærmeste modstander, koster det 10 armbøjninger.

- Find en at spille overfor, som I godt kan lide, forklarer instruktøren.

- Det bliver svært, lyder det muntert tilbage, og så er de i gang.

Der går dog ikke mange minutter, før Per, en velvoksen mand i sin bedste alder, må en tur i gulvet. En skade i akillessenen sender ham ud, men resten af deltagerne kæmper videre, som stod der en VM-medalje på spil.

- Da vi sagde ja til det her, fik vi at vide, at det var for sjov. Men folk går virkelig til den, bemærker Martin Petersen, da deltagerne er samlet i omklædningsrummet efter træning.

- Hovedet kan godt følge med. Det er sværere med benene, når man som jeg ikke har dyrket motion i mange år. Til gengæld er det rart at komme ud og blive rørt på en anden måde, tilføjer han.

Claus Andersen er helt enig. Blandt andet derfor har han være med til at presse på ude i skurvognen for, at kollegerne bakkede op om initiativet. Men det handler om mere end motion. Det sociale aspekt er mindst lige så vigtigt, fremhæver flere overfor avisen.

- Du kommer ikke så let op at skændes med en, du har spillet hockey sammen med dagen i forvejen, som en af de andre deltagere, Tommy Christensen, udtrykker det.

Ud over Dreier & Co. har også Fortum, det tidligere Kommunekemi i Nyborg, indledt et samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund om et tilsvarende forløb. Her er træningen dog placeret uden for medarbejdernes arbejdstid.