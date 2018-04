Ærø: Det er ved at være en ni-ti år siden, jeg sidst var skrivende journalist på Fyns Amts Avis' Ærø-redaktion. Da jeg startede dengang - som så ligger yderligere fire-fem år tilbage i tiden - havde øen ikke bare en men hele TO borgmestre med hver sin kommune at styre, og oven i hatten var de begge - sammen med deres respektive kommunalbestyrelser - i fuld sving med at tømre de to kommuner sammen til en.

Den "nye" journalist Navn: Peter Becher DamkjærAlder: 47 år



Født i Aarhus, bosat i Svendborg



Far til fire



Gift med Katrine Becher Damkjær, der er fotojournalist ved Fyns Amts Avis

Dengang blev der også jævnligt gennemført retssager i dommerkontorets lokaler på Torvet i Ærøskøbing. Der udgik store, kommunalt drevne færger fra både Søby, Ærøskøbing OG Marstal, og alle tre var malet i ordentlige, ensartede farver fordelt over hvid og blå.

Det var, kort og godt, andre tider.

Nu har jeg så fornøjelsen af at være tilbage som avisens faste, "nye" journalist på øen, og jeg glæder mig til igen at møde alle jer, jeg kan huske fra min første ophold på Ærø, og ikke mindst alle jer, jeg ikke nåede af at træffe tilbage i dagene med de to kommuner.