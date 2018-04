Kvalitetssikring

På blot 12 måneder er det lykkedes CEO for brændeovnsproducenten Scan A/S, Henrik Dalsgaard, at vende et tiltagende underskud til finansiel fremgang.

Jeg overtog ledelsen i en virksomhed, der var skiftet fra linjeproduktionsvirksomhed til montagefabrik i ånden, men ikke i praksis. Produktkvaliteten var dalet, medarbejdere og ledelse talte forskellige sprog og der var et kæmpe uforløst potentiale i logistikken omkring virksomheden. Henrik Dalgaard Hansen, CEO i Scan A/S

Vissenbjerg: Efter tre år med tilbagegang i både omsætning og resultat ser Scan A/S fra Vissenbjerg frem til vækst i 2018. Nedturen, der startede efter en 30-40 procent tilbagegang i ordrer oven på finanskrisen og stille og roligt loddede af gennem omlægningen fra linjeproduktionsvirksomhed til montagefabrik, ser dermed ud til at være forbi.

Et synligt symbol på Scans forandring og det strategiske samarbejde med Würth Industri er tre store værktøjsdispenserer. Når medarbejderne har brug for en slibeskive, et sæt arbejdshandsker eller en ny skruemaskine, kan de hente det direkte i automaten, der fungerer efter samme princip som en sodavandsautomat, men betjenes med den samme chip, som bruges til virksomhedens fordør, tidsregistrering og varebestillingssystem.

- Det havde været let at hive grønthøsteren frem og flytte arbejdspladser til udlandet, men så ville der formentligt heller ikke være meget tilbage af det stolte danske design. I stedet har man søgt tilbage til virksomhedens oprindelige byggesten, høj produktkvalitet og effektive processer.

CEO i Würth Industri, Anders Gram Simonsen, glæder sig over partnerskabet, der betyder, at Scan A/S har kunnet vende tilbage til kvalitet som styringsredskab:

Et centralt element i Scans turnaround er oprettelsen af et strategisk partnerskab med industrileverandøren Würth Industri med henblik på kvalitetssikring af Scan A/S produkter og processer. Partnerskabet er medbragt fra Henrik Dalgaard Hansens tidligere stilling som Supply Chain Director hos landbrugsmaskine-fabrikanten Kverneland.

Noget af det første Henrik Dalsgaard gjorde i jagten på et nyt kvalitetsparadigme i Scan A/S var at fjerne to lag i ledelsen for at smidiggøre beslutningsprocesserne; tynde leverandørerne ud, så kun de bedste stod tilbage og synliggøre medarbejdernes kompetenceprofiler i virksomhedens centrale kanban-system med henblik på optimal udnyttelse af resurser. At kunne klare sig i konkurrencen som montage-virksomhed kræver nemlig agilitet og medejerskab hos medarbejderne, og det taler for transparens ifølge Henrik Dalsgaard Hansen:

- I Scan A/S var kulturen præget af det, jeg kalder panda-mentalitet. På afstand virkede medarbejderne glade og tilfredse, men kom man for tæt på, blev det udfordrende. Det er resultatet af manglende gennemsigtighed, så det første der skulle etableres var en følelse af fællesskab omkring den kvalitet, der oprindeligt skabte Scan A/S, mener Henrik Dalgaard Hansen.

Scan A/S er en stolt designvirksomhed, der leverer kvalitetsbrændeovne i den dyrere ende af markedet, og det fordrer en vis stolthed ved produktet. Det nytter ifølge Scans CEO ikke at bruge tvang, når man vil levere det bedste. I stedet handler det om at få medarbejderne til at forstå, hvad forandringen fra linjeproduktionsvirksomhed til montagevirksomhed kræver, og hvorfor det kræver en pumas agilitet at bevare den kvalitetsmæssige førerposition.

Det vigtige er ifølge Henrik Dalsgaard Hansen, at medarbejderne føler en glæde ved at levere et stykke arbejde, uanset hvilken funktion der er tale om, og det er umuligt, hvis alting går op i beslutningsprocesser og kassetænkning. Der skal være plads til alle, der vil yde en indsats. Derfor er det også et vigtigt ekstra klap på skulderen, at Scan A/S midt i omlægningen er blevet tildelt en CSR-mærkning fra 'Udvikling Assens'. Udmærkelsen er en anerkendelse for ekstraordinær social ansvarlighed efter oprettelsen af to "resursestillinger'" der skal hjælpe udsatte med at finde vej tilbage til arbejdsmarkedet.