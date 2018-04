Der har altid været en stor interesse for sparekassens gaveuddeling, derfor er det ikke alle, der lige kommer igennem med deres ønsker. Men den fortsatte store interesse og de mange ansøgninger vidner om et stort aktivitetsniveau i lokalsamfundene.

- Det er bare en af de særligt gode opgaver, når vi skal i gang med årets gaveuddeling. Vi glæder os hvert år til at se, hvad der dukker op af initiativer, og ikke mindst, hvis det lykkes os at være med til at starte noget nyt op eller give gamle traditioner nyt liv, lige netop fordi vi kunne være med til at skubbe lidt på, forklarer filialdirektør Morten Aagaard.

Rise Flemløse Sparekasse modtager ansøgninger frem til mandag den 16. april. Herefter går jagten ind på de heldige modtagere, som kan regne med at høre fra sparekassen midt i maj.