Fredag den 4. maj bliver der skrevet historie i Royal Arena i København og Jyske Bank Boxen i Herning, når VM i ishockey starter.

Det er første gang nogensinde, at Danmark er vært ved et verdensmesterskab, og det er en kæmpe sportsbegivenhed, hvis ikke den største, som Danmark nogensinde har arrangeret.

Jeg vil dog påstå, at det er en meget lille del af befolkningen, der overhovedet ved, at Danmark afholder VM.

Ishockey er nemlig ikke specielt stort i Danmark, og for at sætte tingene lidt i perspektiv, så er der faktisk lige så mange hockeydommere i Sverige, som der er spillere i Danmark.

Ishockey er nok heller ikke der, hvor Danmark er allerbedst, men vi har altså alligevel enkelte spillere, der imponerer på den anden side af Atlanten.

Én af dem er unge Nikolaj Ehlers, som spiller i klubben Winipeg Jets, men selvom han er en kæmpe international stjerne, så er han nok et ukendt navn blandt mange danskere.

Havde han måske været fodboldspiller, så ville alle have kendt ham, men der er altså forskel på sportsgrene- og dets interesse.

Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at der i maj måned bliver zoomet ind på Danmark og vores hockeymiljø.

Over en milliard seere vil nemlig følge med verden over, når de bedste hockeynationer som Canada, USA og Sverige skal i aktion i Danmark.

Ishockey-VM er noget specielt, og når det spilles på hjemmebane, er der større chance for, at de helt store danske stjerner melder deres ankomst.

Netop derfor er sloganet også "The heroes are coming".

Danmark har syv spillere i verdens bedste liga, NHL, og mange af dem har bærende roller i deres respektive klubber.

Blandt andet har Danmark én af verdens bedste målmænd i Frederik Andersen. Men da NHL-sæsonen stadig er i gang, når VM afholdes, har klubberne magten over spillerne, og derfor er det nærmest utopi at tro, at alle syv danskere kommer hjem for at spille VM.

Danmark er havnet i pulje med Tyskland, USA, Canada, Finland, Norge, Korea og Letland, og der venter nogle kæmpe opgør i Jyske Bank Boxen i Herning, hvor Danmark spiller sine gruppekampe.

Der er på nuværende tidspunkt solgt over 250.000 billetter, hvilket vidner om, at interessen for denne event er enorm. Det er dog ikke kun danskere, der har sikret sig billetter til opgøret, da tilskuere fra Tyskland, Sverige og ikke mindst Rusland valfarter til Danmark.

Det er en god forretning for blandt andet hotelbranchen, som kommer til at have fulde huse i store dele af maj, og så kommer der nok også tryk på diverse fadølsanlæg.

Der er også meget få billetter tilbage til Danmarks gruppekampe, og det må betyde, at sporten har fanget manges interesse.

Jeg er endda så heldig, at jeg får lov til at se Danmark spille mod Letland i Jyske Bank Boxen.

Hvis du ikke er så heldig, at du selv skal afsted, så vil jeg da på det kraftigste opfordre dig til at følge med hjemme i stuen.

VM bliver nemlig dækket af TV2 SPORT på tætteste hold.

Ved første øjekast kan det godt virke lidt forvirrende, men når man lige forstår reglerne, så er det en rigtig fed sport, hvor du i hvert fald kan være sikker på en ting: Ingen spillere trækker sig fra en tackling.