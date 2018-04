Morten Frost fylder 60 år onsdag den 4. april.

Når man har stået i otte All England-finaler i træk og vundet det meste inden for badminton, kan det være svært at forestille sig, at man ikke for alvor har nydt sin succes.

Men det er ikke desto mindre sådan fødselaren og badmintonlegenden Morten Frost har det.

- Jeg fortryder, at jeg ikke nød det noget mere. Selv ved mine største sejre gik der aldrig mere end 15 minutter, før jeg mentalt var i gang med at forberede mig til næste kamp.

- Jeg glemte at nyde sejren, fordi jeg var så opsat på også at vinde den næste og den næste. Så nu siger jeg til de unge spillere: Husk at nyde det, mens I er i det, sagde han sidste år i et interview med Euroman.

Morten Frosts første markante merit kom i 1978, da han vandt det nordiske mesterskab som bare 19-årig.

Frost var dog langtfra færdig med at lade badmintonketsjeren tale.

Hele otte år i træk var han i finalen i den prestigefyldte All England-turnering, hvor det blev til fire finalesejre.

To europamesterskaber blev det også til samt et hav af danske og nordiske mesterskaber.

I 1991 stoppede han som aktiv badmintonspiller og begyndte i stedet som træner.

Siden da har han også prøvet sig af som teknisk direktør for Malaysias badmintonforbund. Det samarbejde stoppede dog i efteråret efter flere sammenstød mellem ham og den malaysiske stjernespiller Lee Chong Wei.

Morten Frost er gift for anden gang og har tre voksne børn. (Ritzau)