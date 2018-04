Borgermøde

Turup: Hvad kan vi sammen gøre for, at Turup bliver et endnu bedre sted at bo?

Sådan lyder overskriften på en invitation til et borgermøde i Turup fredag den 6. april.

Baggrunden for mødet er, at Turup Bylaug og Turup Borgergruppe ønsker stor borgerinddragelse og en åben debat om fremtiden for Turup og omegn.

Assens Kommune deltager i debatten, og bl.a. har politikere og ejendomsmæglere også fået invitationen.

- Turup har desværre ikke længere egen skole og butikker. Vi har til gengæld mange foreninger med en række gode tilbud og muligheder. Vi har et dejligt gadekær, stadion, stort grønt område med stier, legeplads, petanque og udendørs fitnesspark og meget mere, siger Else Marie Sørensen, der er formand for Turup Bylaug og Turup Borgergruppe.

På mødet vil arrangørerne blandt andet gerne have svar på spørgsmål om, hvordan man får styrket sammenholdet i Turup og hvad man kan gøre for børnene og børnefamilierne.

- Turup Bylaug og Turup Borgergruppe er til og for borgerne i Turup og omegn, og vi vil gerne gøre det bedste med de frivillige ressourcer, vi nu en gang har, siger Else Marie Sørensen.

Hun håber på stort fremmøde og en bred og livlig debat på borgermødet, der begynder klokken 15.30 i Turup Forsamlingshus.

Deltagerne kan oven i købet se frem til en hotdogs som belønning for eftermiddagens indsats.