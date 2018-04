Den 15. september 2015 kort før klokken 15 slanger køen foran indgangen til Fyens Stiftstidende sig længere og længere ud mod Kongens Have.

Det er flygtninge fra Fyn, der danner kø for at komme ind og møde ledere fra nitten fynske virksomheder, der søger medarbejdere.

Avisen har inviteret begge parter til jobmesse for at se, om det kan lykkedes at matche de arbejdssøgende med de mange ledige job, der er på Fyn især i it- og ingeniørbranchen.

Inden for er Claus Skov en af dem, der står klar til at tage imod. Han arbejdede som logistikchef for en fynsk virksomhed, der handler med brugskunst. I dag arbejder han med det samme for virksomheden Olino, der producerer uniformer.

- Der kom en masse, jeg fik en masse cv'er udleveret og mange fulgte også op efterfølgende. Jeg mener også, vi fik en praktikant. Der var rigtig god stemning og positive mennesker med en god energi. Arrangement blev vel nærmest løbet over ende, kan man godt siger, siger Claus Skov.

Blandt de cirka 300 flygtninge, der deltog i jobmessen, var også ti flygtninge fra Syrien som Fyens Stiftstidende har fulgt i serien "Folk vi har brug for". Dem kan du læse om på siden her.

I dag er status, at halvdelen af de ti har et helt almindeligt arbejde efter tre år på Fyn. To er jobsøgende, en er studerende og de to sidste, det ikke er lykkedes at få fat i denne gang, er muligvis stadig studerende.

De klarer sig altså en smule bedre end gennemsnittet. En ny statistik har nemlig vist, at 38 procent af de flygtninge, der kom i 2015 nu har et ordinært job.