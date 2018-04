Folk vi har brug for:

De ti flygtninge fra Syrien, Fyens Stiftstidende mødte på et jobforberedende kursus på Tietgenskolen for snart tre år siden, er alle ved at finde deres vej ind på arbejdsmarkedet. Halvdelen har nu et helt almindeligt arbejde efter flere praktikophold og job med løntilskud. Andre er studerende eller ledige efter endt uddannelse.