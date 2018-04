Indsigt

- Hvad skal der til for at få flere end de knap 40 procent af flygtninge og familiesammenførte, der kom for tre år siden, i arbejde?

- Der er ikke andet at gøre end at blive ved med at motivere og fortælle dem, at der ikke er noget alternativ. De kan ikke få lov til at gå derhjemme. De største udfordring lige nu er kvinderne, der ikke rigtig rykker, de er ikke orienteret mod arbejdsmarkedet.

- Det handler også om at sanktionere. Er man på offentlig forsørgelse, skal man også være klar til at arbejde.

- Derudover skal medarbejderne i kommunen være skarpe på, hvor jobvæksten er lige nu på Fyn og være i dialog med virksomhederne. De skal også kigge på, hvor de laveste forudsætninger for at komme ind på arbejdsmarkedet er. Det kan de nu, fordi der igen er vækst i markedet for ufaglærte job. Det er ikke nemt. det ved jeg, for vi har arbejdet med det i 15 år, og vi er meget ydmyge over for opgaven. Men vi står i begyndende højkonjunktur, og det skal udnyttes i forhold til den her opgave.

Kan det lade sig gøre at få flere i arbejde?

Der er allerede 17 kommuner, der er nået over de 50 procent med gruppen af flygtninge fra 2014 og '15, så det kan selvfølgelig lade sig gøre. Den stigning, vi ser i beskæftigelsesgraden lige nu, ser ikke ud til at bremse op foreløbigt.

Kan alle komme i arbejde?

Der er en anden svær gruppe, der har tunge ting med sig fra krig, tortur og flugt. De er syge, og dem har kommunerne ikke fokus på. Det skal de have. Det er en gruppe, der skal have nogle tilbud og hjælp og måske noget støttebeskæftigelse, så de får øget deres livskvalitet. De egner sig nok ikke til det ordinære arbejdsmarked, men kan vi give dem en lille flig af arbejdsmarkedet med arbejde nogle få timer om ugen.