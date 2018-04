Skønlitteratur

14. april udkom "Enkeland" af Karsten Skov på forlaget Hovedland. Som i "Knicker", der får filmpremiere 11. november, foregår "Enkeland" i Sønderjylland under Første Verdenskrig, hvor 30.000 sønderjyske mænd måtte slås på tysk side. I romanen følger vi Sille, som håber, at hendes mand bliver glemt af den tyske krigsmaskine, men det gør han ikke. Dansksindede Sille ernærer sig ved at arbejde på et teglværk.

Helle Helle er her i april udkommet på Rosinante med "de", som skildrer et mor-datter-forhold. Og på samme forlag er Kim Blæsberg netop udkommet med "Desertørerne 3", som er sidste bind i hans samtidsroman-serie om en families livtag med virkeligheden.

Scenen er fynsk i "Rundt om Rune", som foregår i Odense, herunder blandt andet i Vollsmose. Romanen, som er udkommet på det nye forlag Lauritz, der hører under Odense-forlaget Historia, er skrevet af Linda Lassen og handler om Annas forsøg på at få sit liv til at fungere, selv om hun har en psykisk syg søn.

Vi snyder og stikker en lille fod ind i maj også for at omtale "En dag vil vi grine af det" af Thomas Korsgaard, som sidste år debuterede med den roste "Hvis der skulle komme et menneske forbi". I sin nye roman fortsætter den unge forfatter sin sørgmuntre fortælling om Tue, der vokser op i et hjem, hvor voksne ikke magter at være forældre. Udkommer 3. maj på Lindhardt og Ringhof.