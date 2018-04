Kloden rundt

USA: Mandag blev en 13-årig dreng reddet op fra kloaksystemet i den amerikanske storby Los Angeles, skriver CNN. Drengen havde i forbindelse med et familiearrangement i en park leget i et gammelt skur. Her havde nogle træbrædder givet efter, hvorefter drengen styrtede omkring syv meter ned i et kloakrør. Herefter gik drengen omkring 1,6 kilometer rundt i kloaksystemet, inden han efter 12 timer i de sundhedsskadelige kloakker blev reddet. Herefter blev drengen renset og kørt til hospitalet for videre undersøgelser. (ritzau)