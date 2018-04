Strib IF nåede sidste år den bedste række for klubben i 35 år. Men livet i Serie 1 har overrasket spillere og bestyrelse, og i januar var så mange væk, at klubben måtte trække sit bedste hold. Nu vil man med de nye erfaringer forsøge at bygge op fra ungdomsholdene.

Fodbold: Når foråret i Serie 1 for alvor skydes i gang i weekenden bliver det uden Strib IF. Klubben, som ligger sidst i pulje 2 har efter oprykningen sidste sæson haft svært ved at samle spillerne til træning og kampe, og i januar meddelte man DBU, at man trækker førsteholdet. Formand i Strib IF, Henrik Marinus Pedersen er ked af, at holdet ikke kan spille første forårskamp mod Aarup BK søndag, men han fortæller, at der ikke var andre muligheder end at trække sig.

- Det handler også om respekt for de andre hold i gruppen. Efter vores oprykning var der god gejst i klubben, og vi fik en fin start. Men vi løb også ind i nogle svære nederlag i efteråret, og det har måske taget gejsten fra mange af de unge spillere, som udgør rygraden på holdet. Springet fra Serie 2 til Serie 1 er også kæmpestort, og oveni at vi har haft det svært på banen, så har det været svært for spillerne at omstille sig til at træne mere, som man skal på det niveau, og gejsten forsvandt. De unge har meget at se til i dag, og mange vil gerne have til til at rejse eller til at tjene penge til rejser, siger formanden.

Efter oprykningen til Serie 1 mente trænerteamet i Strib ikke, at de havde tiden eller kompetencerne til at stå i spidsen for førsteholdet på et niveau, som holdet ikke havde været en del af i 35 år. Derfor trådte en ny træner, Anders Fønss til med Morten Hansen som assistenttræner. Men det manglende fremmøde og engagement fik den spillende træner til at sige stop i efteråret. Efter ham trådte Finn Andersen til som tredje træner på godt et halvt år, men da der ikke var spillere nok til opstarten før foråret, mente klubben, at nok var nok.

Strib IF's bedste herrer er nu Serie 3-holdet, og de dyrt købte erfaringer skal nu bruges til at bygge langsomt op igen, fortæller Henrik Marinus Pedersen.

- Nu bygger vi på. Der er stor konkurrence om spillerne på Fyn, og generelt har fodbolden det sværere end tidligere. Vi skal i dag konkurrere med mange flere tilbud, og derfor skal vi tiltrække og fastholde spillere med gode forhold fra de unge år. Vi ser først og fremmest på ting som nyt træningstøj og vaskemaskine, og så forsøger vi at sprede goderne ud helt ned til de unge. Vi har gode faciliteter her, men vi vil forsøge at give vores medlemmer lidt mere proffe vilkår, siger han.

Formanden er ked af, at herreholdet som samlingspunkt i klubben må trække sig, men han tror på, at fællesskabet nu skal dyrkes andre steder.

- Man skal ikke stirre sig blind på herre senior. Der er også noget, som hedder dame senior og ungdomshold. Fællesskabet, som de bedst hold giver, er vigtig, men der er også andre og små ting som kan samle klubben. De unge vil spille der, hvor det er sjovt, så derfor er det blandt andet deres vilkår, vi vil dyrke, og så kan vi - mange erfaringer rigere - begynde at se på oprykning i fremtiden igen, siger Henrik Marinus Pedersen.

KRFK har også måttet give fortabt med et af deres hold, og klubbens Serie 1-hold er således blevet trukket. Klubben har stadig deres Fynsserie-hold og et andethold i Serie 3.