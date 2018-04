Et flertal af befolkningen vil have prisen hævet på tobak. Gerne op til 90 kroner for én pakke, altså cirka det dobbelte af, hvad en pakke koster nu.

Det viser en ny undersøgelse, som DR har foretaget.

Men hvad siger fynboerne?

Avisen tog på gaden i Odense for at høre, hvad et udsnit af det odenseanske folkedyb siger til tobakspriserne. Er de dyre nok, som de er, eller skal prisen bankes i vejret?