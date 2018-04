Kerteminde: Der bliver lidt mere tid til de ældre i 2018. Kerteminde Kommune har nemlig fået 2.592.000 kroner fra Sundheds- og Ældreministeriet til bedre bemanding på plejecentre og i hjemmeplejen.

- De 700.000-800.000 kroner er til vores hjemmepleje, og resten går til plejecentrene, siger formand for Ældre- og Handicapudvalget, Britt Pedersen (S).

På begge områder kommer pengene til at gå direkte til flere arbejdstimer til plejepersonlaet. En stor gruppe af plejepersonalet er nemlig ansat på halv eller deltid, og de får nu mulighed for at supplere deres arbejdstimer.

- Det giver os mulighed for at sætte mere fokus på borgerne og lave en tidligere opsporing i forhold til at forhindre indlæggelser, fortæller Britt Pedersen.