Flere år med massive underskud i Natural Foods har tynget i regnskaberne, men med salget af det italienske datterselskab slipper Odense Marcipan af med en dyr dame.

I flere år har det italienske selskab Natural Foods været en tung klods om benet på Odense Marcipan - senest i 2016, hvor selskabet måtte indkassere et underskud på 25 millioner kroner. Men det er slut nu. Marcipanfabrikken har solgt det italienske datterselskab, og frasalget er med til at løfte et - i øvrigt tilfredsstillende resultat - betragteligt. Selskabet kommer ud af 2017 med et resultat før skat lige under 45 millioner kroner. Det er en væsentlig forbedring i forhold til året før, hvor resultatet før skat endte med et minus 20 millioner kroner. Odense Marcipan A/S Hjemsted: OdenseCVR-nummer: 15 23 36 99



Direktion: Niels Stig Søndergaard



Bestyrelse: Halvor Liodden (formand), Siw Dejligbjerg Steen, Ulf Thore Svensson, Pål Eikeland, Rolf Ahdell, Kurt Larsen, Thomas Kent Madsen



Nettoomsætning: 378 millioner kroner (2016: 398 mio. kr.)



Bruttoresultat: 90 millioner kroner (2016: 85 mio. kr.)



Resultat før skat: 44,9 millioner kroner (2016: - 20,1 mio. kr.) - For hele Odense-gruppen ser det fint ud, og sådan har det faktisk været en del år. Men vi har været hårdt påvirket af vores italienske datterselskab, som har spist af vores overskud, siger Niels Stig Søgaard, der er administrerende direktør i Odense Marcipan. Salget af italienske Natural Foods påvirker resultatet positivt med 16,3 millioner kroner. Men marcipanfabrikken har også været bedre til at tjene penge på driften. Trods et fald i omsætningen på knap 20 millioner kroner, så er bruttoresultatet forbedret med fem millioner kroner. “ - Vi er en forretning, der er meget afhængig af råvarerne, og når prisen falder på råvarerne, så falder prisen også på vores marcipan. Men vi har effektiviseret sidste år, hvor vi også har sparet på energien, og så har vi fået mere fart på eksporten. Niels Stig Søgaard, administrerende direktør i Odense Marcipan.

Har effektiviseret

I faktiske tal kommer Odense Marcipan ud af 2017 med en nettomsætning på 378 millioner kroner mod 397 millioner kroner året før. Alligevel stiger bruttoresultatet fra 85 millioner kroner til godt 90 millioner kroner. - Vi er en forretning, der er meget afhængig af råvarerne, og når prisen falder på råvarerne, så falder prisen også på vores marcipan. Men vi har effektiviseret sidste år, hvor vi også har sparet på energien, og så har vi fået mere fart på eksporten, siger direktøren, der betegner resultatet som tilfredsstillende. Det er især salget af fondant til detailhandlen i Tyskland og Frankrig, der har været med til at flytte tonnage, men samtidig har frasalget i Italien givet medarbejderen mulighed for at fokusere på produktionen i Odense. Med mere end 600 forskellige produkter i porteføljen har Odense Marcipan specialiseret sig i at lave små serier af en høj håndværksmæssig kvalitet.

Kun få konkurrenter