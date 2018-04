Legepark

Jens-Christian Jensen fra Madsby Legepark var med til at bygge legeparkens gamle legeplads. Tirsdag var han med til at indvie dens afløser.

Udvalgsformand Lars Ejby Pedersen (S) fik klippe-hjælp af en frisk knægt fra Ta' Fat. Og så gjaldt det ellers bare om at give den gas. Og det gjorde børnene, som havde sørget for at være klædt på til tummel i sand og støvregn.

Jeg håber, at den nye legeplads er lige så god som den gamle. Jens-Christian Jensen, drift-ansvarlig

Blandt de voksne, som trak sammen i tørvejr under et halvtag, var Jens-Christian Jensen, der er ansvarlig for driften af legeparkens grønne dele.

Han smilede som de andre, men var også lidt vemodig.

- Jeg var med til at tegne og bygge den gamle legeplads for 10 år siden. Så det gjorde ondt - meget ondt, faktisk - at rive den gamle plads ned. Men den var nedslidt og rådden, så der var ingen vej udenom.

Er den nye legeplads lige så god som den gamle?

- Det skal vise sig. Den er anderledes, men om det er bedre, må du spørge børnene om.

Enkelte dele af den gamle plads har overlevet. Dels et stativ med babygynger og dels et klassisk gyngestativ. Begge dele blev bygget sidste år.

- De er bygget af samme hårde træsort, som det nye: Robinia-træ. Det skulle kunne holde i 20 år, fordi det er så hårdt, siger Jens-Christian Jensen.