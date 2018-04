Indbrudstyvene har haft travlt i påsken. Således har Fyns Politi indtil videre fået ni anmeldelser om indbrud i løbet af påsken.

I løbet af natten til torsdag blev der stjålet et stålskab med indhold og flere printerpatroner fra et kontor på Industrivej i Grønnemose. Her skaffede tyvene sig adgang ved at bryde et vindue op.

Hængelåsen til en lade på Himmelstrupvej i Vissenbjerg blev samme nat klippet op, og fra laden stjal tyvene 1200 liter dieselolie fra en tank.

En opklippet hængelås gav også gerningsmænd adgang til et værksted på Lysemosegyden i Haarby natten til lørdag. Her blev der stjålet diverse værktøj, og tyvene gik også på rov i huset, hvor de kom ind via et ulåst bryggersvindue, som det lykkedes dem at få hasperne af, så de kunne åbne vinduet. De fandt nøglerne til en varebil, og fra den stjal de en pung, hvori der blandt andet var omkring 3000 kroner i kontanter.

Også i en villa på Hegnslyst i Haarby har der været tyve på besøg. De brød en havedør op ved at knuse ruden, men der blev tilsyneladende ikke stjålet noget.