OK Melfars orienteringsløbere indledte for alvor en ny sæson ved at løbe to orienteringsløb i påsken. Det ene i Hvalsø på Sjælland og det andet på barske Fanø.

Middelfart: Orienteringsløberne fra OK Melfar markerede sig på flere fronter i påskeugen. Talenterne Hedvig Valbjørn Gydesen og Jonas Gabs gjorde opmærksom på sig selv under elitestævnet, Danish Spring i sjællandske Hvalsø, mens hele 33 løbere deltog i det traditionsrige tre dage lange påskeløb. Det blev i år afviklet på Fanøs krævende klitterræn under vejrforhold, der skiftede fra snefald - over sol og ingen vind - til den bidende kolde østenvind, påskelørdag.

OK Melfars talenter Hedvig Valbjørn Gydesen og Jonas Gabs sejrede i Hvalsø på søndagens langdistance over den samlede danske og norske juniorelite. Med et veldisponeret løb kom Hedvig gydesen i mål i tiden 55,42 minutter for de 8,4 km

- Jeg er meget overrasket over, at det gik så godt. Jeg er lige rykket op, og jeg følte også, at jeg havde leveret et godt løb, sagde en træt, men glad vinder.

Vejret på Fanø tog ikke modet fra OK Melfars 33 løbere, men gjorde blot udfordringerne endnu større. Bedst lykkedes det for Jonas Gabs og Line Skousen, der begge blev samlede vindere af ungdomsklasserne H16 og D16K. /EXP