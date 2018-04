Selv om biblioteket i Nørre Aaby er blevet mindre, er der blevet plads til mere. Paletten med mulige aktiviteter er udvidet.

Nørre Aaby: Middelfart Kommunes borgmester Johannes Lundsfryd (S) trådte tirsdag i børnenes sted, da det nye bibliotek i Nørre Aaby slog dørene op. Byens børnehavebørn var inviteret, men dukkede ikke op. Det lod klovnen Tapé, der stod for underholdningen, sig ikke stoppe af, så borgmesteren kom med på scenen og leverede flere sjove indfald til glæde for de mange borgere, som var dukket op. Forvandling undervejs Første etape af fornyelsen af Nørre Aaby bymidte gik i gang i sommer, hvor Boligforeningen Lillebælt fik overdraget nøglerne til det gamle rådhus. Samtidig gik Middelfart Kommune i gang med at flytte biblioteket til de nye lokaler i det gamle rådhus.



Tirsdagens indvielse af biblioteket er samtidig startskuddet til igangsættelse af anden etape, hvor bygninger omkring det gamle rådhus rives ned og erstattes af nye lejeboliger.



Det nye boligområde kommer til at bestå af cirka 30 lejeboliger, og med boligstørrelser fra 51 og op til 106,5 kvadratmeter bliver der noget for enhver pengepung.



Herudover bygger boligforeningen også lejeboliger på 1. og 2. sal i den gamle rådhusbygning.



Spadestikket til anden etape blev også foretaget tirsdag, og boligerne skal efter planen stå færdig i 2019. Selv om der midt i morskaben var et lille hjertesuk over, at byens gamle bibliotek har måttet lade livet, og at biblioteksbrugerne nu må tage til takke med et nyt, men mindre bibliotek, som er flyttet ind i byens gamle rådhus. Pia Ramskov, der er pensionist og bor i Asperup, var skeptisk, da hun dukkede op. - Ja, jeg må jo sige, at det er pænt. Det havde jeg ikke regnet med, jeg var meget glad for vores gamle bibliotek, og det her er bare mindre, men det er altså lækkert, så jeg er positivt overrasket, fortæller hun.

Færre bøger

Charlotte Petersen, der er leder af Middelfart Kultur og Bibliotek, fortæller, at de har måttet tilpasse antallet af bøger efter de nye omgivelser. - Vi har mistet 20 procent af vores reolplads, lokalet er mindre, men vi havde også flere eksemplarer af den samme bog, det har vi sorteret i. Vi har blandt andet kigget rejselitteraturen igennem, her kommer der løbende nye udgivelser. Vores mål har været stadig at være et bibliotek, men et teknologisk opdateret et, fortæller hun. Det nye bibliotek har også i højere grad fokus på ikke kun at udlåne bøger. Derfor er der skabt et rum til at kunne holde foredrag og møder, og der er også adgang til computere. - Vi har været glade for processen og har haft fokus på at blande læring og møderum. Ud over biblioteket har vi vores læringslaboratorium, hvor skoleklasser kan få en fornemmelse for teknologi i form af 3-D-printere, men grundlæggende kan vi med det nye give brugerne et tidssvarende bibliotek. Det har ikke været et mål at øge antallet af bogudlån, forklarer hun.

Kulturen vigtig