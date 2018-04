Det var formentlig den samme gerningsmand, der mandag stod bag i hvert fald to episoder med hærværk på biler i centrum af Odense. Et døgn der bød på fire hærværksanmeldelser til Fyns Politi. I det ene tilfælde var det ejeren af en sort Peugeot 107, der mandag morgen i Juelsgade opdagede at bilen var ridset over hele højre side. Ifølge anmeldelsen til politiet kan det være sket fra fredag eftermiddag.

En anden bilejer var udsat for noget lignende samme sted, da nogen havde lavet en to til tre meter lang ridse ved førersiden på en sølvgrå Hyundai I20. Her var der tilmed også kommet en bule ved baglygten. Den bil havde stået længere tid på p-pladsen, men hærværket er formentlig sket i samme tidsrum.

I Dannebrogsgade var det en hvid Skoda, der havde fået lavet en dyb bule på højre side af kølerhjelmen og fået knust det højre lygteglas. Ligesom de andre biler, havde den holdt på en p-plads. Men her kunne ejeren overfor politiet indsnævre gerningstidspunktet til mellem 21.15 søndag og 08.00 mandag.

På Roesskovsvej i Bolbro kunne en bilejer indsnævre tidspunktet for et hærværk til endnu kortere interval. For her havde nogen mellem klokken 14.00 og 16.30 muntret sig med at sprøjte eller smøre noget brunt udefinerbart snak på kølerhjelmen, taget og højre fordør. For ejeren af den ellers mørkeblå Ford Fiesta var det dog ikke værre, end at det brune kunne vaskes af. Sagen blev dog meldt til politiet, fremgår det af Fyns Politis døgnrapport.