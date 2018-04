OB-spillerne stod over i træningen onsdag. Reserverne vandt ude over FC København på et straffesparkmål af Jóan Símun Edmundsson.

Fodbold: OB kunne dagen efter 2-1-sejren over Sønderjyske trække ilt med større lethed, da træner Kent Nielsen tirsdag havde en del af spillerne til træning.

En del reserver og talenter, og dem som ikke fik meget spilletid mod Sønderjyske, stillede op i en reservekamp ude mod FC København.

- Reserveholdet vandt 1-0 mod et stærkt FCK-hold, som også leverede en fin kamp. Så det var en udmærket oplevelse, sagde træneren.

Casper Nielsen stod over tirsdag, fordi han døjede med efterveer af en stempling på bentøjet.

- Vi har fri fra træning onsdag, og så regner jeg med, at Casper kan træne igen torsdag, mente træneren.

På den gode side kunne Jens Jakob Dyhr Thomasen gennemføre en halv times kamp for reserverne mod FC København, og dermed nærmer Thomasen sig spilletid på Superligaholdet efter flere uger, hvor chanceskaberen har været på grund af en fiberskade i lysken.

Det vil være et kraftigt skub i den rigtige retning, hvis Thomasen kan nå at finde formen i de sidste fem kampe i nedrykningsspillet. Det er dog nok tvivlsomt, om han får spilletid allerede i weekenden ude mod Lyngby, men derefter burde vejen til græsset være banet, og bagefter venter som bekendt kampen om at blive syv - og jagten på en Europa League-billet, når først OB er 100 procent sikret mod degradering.

Angriberen Rasmus Festersen trænede let tirsdag. Festersen har fortsat visse problemer med en sene i anklen, men bør dog være i bedring.

OB spiller på lørdag klokken 16.00 i Lyngby, hvor hjemmeholdet prøver at bygge op til de afgørende playoffkampe mod nedrykning, idet Lyngby reelt er uden chance for at redde sig allerede i selve nedrykningsspillet.