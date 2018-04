18-årig gymnasieelev fra Nyborg skal hjælpe til med at starte lokal afdeling af KU på Østfyn.

Østfyn: De Konservative i Nyborg har ikke haft det nemt. I 2013 mistede partiet sit mandat i byrådet, og det lykkedes ikke at generobre det tabte ved valget sidste efterår. Tværtimod fik partiet kun 1,5 procent af de afgivne stemmer.

Lokalafdelingens bestyrelse med Michael Møller i spidsen kan til gengæld glæde sig over et stigende antal medlemmer, heriblandt flere unge, og det rygstød skal nu bruges til at skabe en egentlig ungdomsafdeling på Østfyn, fortæller han til Fyens Stiftstidende.

- Man skal smede, mens jernet er varmt. Jeg føler mig helt overbevist om, at det nok skal lykkes at skabe en KU-afdeling allerede i år, men omfanget af den kender vi stadig ikke, siger han og tilføjer, at der er opbakning til projektet fra KU's hovedbestyrelse.

Ud over Nyborg har blandt andet også Kerteminde planer om at starte en ungdomsafdeling. Hvis interessen er stor nok, bliver der tale om to adskilte afdelinger - alternativt bliver de slået sammen til én.