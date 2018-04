Motorcykelklubben Underground Intercorporated MC, der har et dødningehoved som logo, er ved at lægge sidste hånd på nyt klubhus. Der er intet at være bange for, forsikrer klubbens formand.

Ørbæk: Med dødningehoveder og brummende maskiner er motorcykelklubben "Underground Incorporated MC" flyttet ind i et tomt hus i landsbyen Pårup på Østfyn.

Klubben flyttede ind i begyndelsen af 2018, og der har været spekulationer om, hvorvidt "de nye" mon var rockere, men det er der ikke noget af, forsikrer Jimmi Storm, der er præsident for klubben.

- Vi er slet ikke en rockerklub. Vi er bare en helt almindelig motorcykelklub. Mange forbinder motorcykler med noget fordækt, men vi er helt almindelige mennesker, og de fleste endda med koner og børn, siger han.

Jimmi Storm og de fem andre i motorcykelklubben er flyttet fra et hus i Villumstrup til huset på Pårupvej, fordi de manglede et sted med køkken og toilet.

- Vi har lejet huset her og har brugt de seneste måneder på at sætte det i stand. Det er meningen, at det skal være vores samlingssted cirka en gang om ugen, forklarer han.

"Underground Intercorporated MC" har et dødningehoved som logo, men det er ikke for at skræmme nogen væk - tværtimod, siger Jimmi Storm.

- Det symboliserer, at alle i bund og grund er ens indeni. Vi er ikke fordomsfulde i vores miljø, og vi skelner ikke mellem rig og fattig eller sort og hvid, så der ingenting at være bange for ved, at vi er flyttet ind, siger han.

Ud over at mødes i klubhuset kører gruppen ture sammen på Fyn, når vejret tillader det.