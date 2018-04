Rudkøbing: Der kan være god grund til at holde fast i sin lottokupon, selvom der ikke er gevinst i lottotrækningen. Hver uge trækker Lotto nemlig lod om to gange én million kroner på alle spillede rækker med den såkaldte "millionærgaranti". Den ene af vinderne har i sidste uge købt sin lottokupon i Telegramhallen i Rudkøbing.

Men vinderen har endnu ikke henvendt sig, oplyser kommunikationsrådgiver i Danske Spil, Thea Gade-Rasmussen.

- Kuponen har været værdiløs, indtil den er blevet trukket ud til millionærgarantien. Den var nul kroner værd, og nu er den en million kroner værd, siger Thea Gade-Rasmussen, der opfordrer til, at man altid får tjekket sin kupon for gevinster.

Kuponen skal enten skal scannes hos en forhandler eller på Danske Spils app til mobiltelefonener, hvor man kan se, om man har vundet noget.

- Det er altid godt at få tjekket sin lottokupon, for selvom det ikke ser sådan ud, kan den faktisk godt være op til en million kroner værd. Det sker fra tid til anden, at vi skal ud og efterlyse vindere, siger Thea Gade-Rasmussen, der oplyser, at vinderne af millionærgarantien har en et år til at henvende sig, før gevinsten bortfalder.

Den anden vinder af denne uges millionærgaranti har købt sin lottokupon i Centrumkiosken i Maribo, og vedkommende har heller ikke henvendt sig endnu.