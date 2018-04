Godt 70 modne gymnaster fra Faldsled/Svanninge fik en herlig aflutning på sæsonen, da de tirsdag tog på udflugt med veterantoget til Korinth. Med om bord på toget var både sandwich, kaffe, hjemmebagt vandkringle - og højt humør.

Faaborg: "Stå op til noget godt", hedder det gymnastikhold, som Gerde Høj Hansen i nu 30 år har stået i spidsen for i Faldsled-Svanninge SG&I. Holdet er især for "modne mennesker, der ikke længere er på arbejdsmarkedet". Tirsdag efter påske er der virkelig "noget godt at stå op til", selv om det er fem grader og regnvejr. For hele holdet skal på udflugt med veterantoget fra Faaborg til Korinth. Som en ny måde at slutte sæsonen af på. 77 er tilmeldt, men efter afbud fra en håndfuld er det 72 glade og forventningsfulde veterangymnaster, der strømmer til og stiger om bord på veterantoget frem mod afgang klokken 11. Blandt de første er Kirsten Otzen (70) og Ragnhild Lindegaard (80). - Det er en rigtig god idé - vejret skulle bare være noget bedre. Men jeg håber, det bliver bedre i løbet af dagen, siger Kirsten. - Dengang, jeg var lærer, tog jeg også engang børnene med på udflugt med veterantoget, fortæller Ragnhild.

Tognørd og dejlige piger

Lidt efter kommer Hanne og Kurt Jacobsen, begge 74. Kurt er togentusiast og samler på modeltog derhjemme. - Det er jo ren nostalgi, det her. Når vi er på ferie, prøver vi også altid at finde nogle spændende steder at køre med tog. For eksempel Bergensbanen og Flåmsbanen i Norge, fortæller Kurt. Han er en af de 12-13 mænd på gymnastikholdet, som ellers fortrinsvis tæller kvinder. - Ja, der er utrolig mange dejlige piger på holdet, griner Kurt.

Den ældste er 92

Alderspræsidenten på holdet er Edel Jakobsen på 92. - Det er herligt. Jeg har glædet mig. Men det er godt, det først er efter påske, for i påsken har jeg både været i Rågeleje og København og Odense og Haastrup, så dér ville jeg slet ikke have haft tid, siger Edel Jakobsen, der har gået på holdet i 28 år. Anita og Teddy Hansen stiger om bord medbringende en stor køletaske. - Ja, det er hjemmebagt vandkringle til hele holdet. Det skal vi have til kaffen, fortæller de. Gerde Høj Hansen har sørget for sandwich til frokosten, som skal nydes på stationen i Korinth. - Det var egentlig meningen, at vi skulle have drukket kaffe ved Pipstorn på hjemvejen. Men nu kan det godt være, vi gør det i Korinth, når vejret er sådan. Men måske kan vi gå en tur til Lucienhøj. Og så skal vi også synge et par sange i toget, siger hun.

30 særtog om året